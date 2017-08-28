"Монако" одержал 16 победу подряд в Лиге 1

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Марсель" со счетом 6:1.

Эта победа стала 16-й для монегасков в матчах Лиги 1 с учетом прошлого сезона.

Стоит отметить, что этот показатель является французским рекордом.

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