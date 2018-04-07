"Монако" одержал победу над "Нантом"

Теги монаконант

"Монако" одержал победу над "Нантом"

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 "Монако" переиграл "Нант".

"Монако" – "Нант" 2:1

Голы: Томассон, 32 - 0:1, Фалькао, 42 - 1:1, Лопеш, 45 - 2:1

"Монако": Субашич, Глик, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Фабиньо, Тилеманс, Моутинью, Лопеш (Диакаби, 90), Кейта (Лемар, 66), Фалькао (Раджи, 85).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа (Эль-Ганасси, 65), Диего Карлос, Джиджи, Лукас Лима, Туре (Накульма, 72), Крхин, Ронжье, Томассон (Бамму, 80), Дюбуа, Сала.

Предупреждения: Жорже (38), Крхин (48), Глик (58), Жемерсон (73), Дюбуа (87). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Марсель 31 62
4 Лион 31 60
5 Ренн 31 46
6 Монпелье 31 45
7 Ницца 31 45
8 Нант 32 44
9 Сент-Этьен 32 43
10 Генгам 32 41
11 Дижон 32 41
12 Бордо 32 40
13 Амьен 32 37
14 Анжер 32 36
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 32 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 32 28
20 Метц 31 22
Полная таблица

топ-5 тегов