"Монако" одержал волевую победу над "Бордо"

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Монако" в родных стенах добился волевой победы над "Бордо". На гол Валентина Вады результативными ударами ответили Стеван Йоветич и Рони Лопеш.

"Монако" – "Бордо" - 2:1

Голы: Вада, 32 - 0:1, Йоветич, 45 - 1:1, Лопеш, 68 - 2:1.

"Монако": Субашич, Раджи, Жорже, Сидибе, Жемерсон, Лопеш (Тилеманс, 81), Моутинью, Лемар, Фабиньо, Геззаль (Кейта, 64), Йоветич (Ндорам, 90).

"Бордо": Костиль, Бесс, Пундже, Сабали, Пабло (Кунде, 32), Плашил, Лерагер, Вада (Лаборд, 77), Камано (Юссуф, 64), де Превиль, Брэйтуэйт.

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