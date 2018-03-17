"Монако" одержал волевую победу над "Лиллем"
В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Монако" на своём поле переиграл "Лилль" со счётом 2:1.
"Монако" – "Лилль" - 2:1
Голы: Мотиба, 16 - 0:1, Лопеш, 43 - 1:1, Йоветич, 61 - 2:1.
"Монако": Субашич, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Глик, Тилеманс, Моутинью, Лемар, Лопеш (Ндорам, 88), Кейта (Йоветич, 46), Фалькао (Геззаль, 76).
"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро (Малькюи, 80), Иэ, Балло, Тиаго Майя, Амаду, Тиаго Мендес, Пепе, Бензия (Луис Араужо, 75), Мотиба (Балули, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|80
|2
|Монако
|30
|66
|3
|Марсель
|29
|59
|4
|Лион
|29
|54
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Ницца
|29
|42
|8
|Монпелье
|29
|41
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|ФК Кан
|29
|35
|13
|Генгам
|29
|35
|14
|Анжер
|30
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|29
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|30
|28
|20
|Метц
|29
|20