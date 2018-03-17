"Монако" одержал волевую победу над "Лиллем"

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"Монако" одержал волевую победу над "Лиллем"

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Монако" на своём поле переиграл "Лилль" со счётом 2:1.

"Монако" – "Лилль" - 2:1

Голы: Мотиба, 16 - 0:1, Лопеш, 43 - 1:1, Йоветич, 61 - 2:1.

"Монако": Субашич, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Глик, Тилеманс, Моутинью, Лемар, Лопеш (Ндорам, 88), Кейта (Йоветич, 46), Фалькао (Геззаль, 76).

"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро (Малькюи, 80), Иэ, Балло, Тиаго Майя, Амаду, Тиаго Мендес, Пепе, Бензия (Луис Араужо, 75), Мотиба (Балули, 75).

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