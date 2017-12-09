"Монако" одержал волевую победу над "Труа" и другие результаты 17-го тура Лиги 1

В рамках 17-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим домашнюю волевую победу "Монако" над "Труа" со счётом 3:2.

"Монако" – "Труа" - 3:2

Голы: Хен Чжун Сук, 25 - 0:1, Хен Чжун Сук, 50 - 0:2, Деплан, 70 (автогол) - 1:2, Каррильо, 85 - 2:2, Каррильо, 88 - 3:2.

"Монако": Субашич, Жемерсон, Сидибе, Глик, Жорже (Диакаби, 83), Лемар, Лопеш (Каррильо, 46), Моутинью, Фабиньо, Кейта (Геззаль, 65), Фалькао.

"Труа": Самасса, Деплан, Жиродон, Эрей, Траоре, Дарбьон, Кауи (Обианг, 83), Конфе, Азамум, Ниве (Вискаррондо, 76), Хен Чжун Сук (Ньян, 68).



"Генгам" – "Дижон" - 4:0

Голы: Бриан, 37 - 1:0, Салибур, 40 - 2:0, Коко, 59 - 3:0, Кербра, 66 - 4:0.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Мартинш Перейра (Икоко, 22), Сорбон, До (Фири, 60), Диалло, Бенезе, Коко, Салибур (Табану, 81), Бриан.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Шафик, Джилободжи, Абед (Слити, 70), Амальфитано, Саммаритано, Квон Чхан Хун (Бука-Муту, 25), Саид, Тавареш (Жанно, 46).

Удаление: Хаддади (12).



"Метц" – "Ренн" - 1:1

Голы: Молле, 41 - 1:0, Мубеле, 86 - 1:1.

"Метц": Кавасима, Ньяхате, Дианье (Ньян, 72), Ассу-Экотто, Пальмьери (Нгетте, 65), Коад, Филиппс, Молле, Поблете, Ривьере, Ривьер.

"Ренн": Коубек, Желен (Мубеле, 70), Зеффан, Траоре, Мешер, Андре, Леа Силики, Амальфитано (Мауасса, 46), Буриго, Юну, Льямас (Ньяньон, 46).



"Тулуза" – "Кан" - 2:0

Голы: Да Сильва, 61 (автогол) - 1:0, Градель, 74 (пенальти) - 2:0.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Амьен Аду, Яго, Жюльен, Сомалиа (Жан, 60), Блен, Имбула (Сангаре, 88), Градель, Тойвонен (Буагар, 79), Делор.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Гильбер, Женевуа (Армугом, 66), Джику, Фере (Петерс, 85), Аит-Беннассер, Репас, Нкололо (Куаку, 70), Роделен, Сантини.



"Анжер" – "Монпелье" - 1:1

Голы: Мбенза, 51 - 0:1, Токо-Экамби, 56 - 1:1.

"Анжер": Летелье, Траоре, Тома, Андре, Павлович, Капель (Мангани, 86), Те, Кеткеофомфон (Фюльжени, 46), Манко, Токо-Экамби, Гийом (Суну, 76).

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Руссийон, Мукиеле, Самбия, Скири, Мбенза (Сессеньон, 78), Ласн, Агиляр, Нинга (Камара, 63).

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