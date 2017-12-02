"Монако" одолел "Анжер" и другие результаты 16-го тура чемпионата Франции
Представляем результаты 16-го тура чемпионата Франции.
"Монако" – "Анжер" 1:0
Гол: Фалькао, 2 - 1:0
"Монако": Субашич, Глик, Конголо, Сидибе (Туре, 63), Жемерсон, Фабиньо, Ндорам, Диакаби (Лопеш, 72), Моутинью, Кейта, Фалькао (Каррильо, 88).
"Анжер": Летелье, Траоре, Тома, Андре, Тахрат, Кеткеофомфон (Пюйо, 66), Мангани (Капель, 80), Манко, Сисс (Фюльжени, 46), Токо-Экамби, Кривелли.
Предупреждения: Мангани (47), Ндорам (49), Кривелли (57), Фюльжени (84), Моутинью (87).
"Ницца" – "Метц" 3:1
Голы: Плеа, 26 - 1:0, Ру, 29 - 1:1, Балотелли, 56 - 2:1, Сент-Максимен, 71 - 3:1
"Ницца": Бенитес, Марлон, Жалле, Суке, Ле Маршан, Сент-Максимен (Срарфи, 76), Сери (Козьелло, 89), Тамез, Ле-Мелу, Балотелли, Плеа.
"Метц": Кавасима, Ньяхате, Ривьере, Ассу-Экотто, Дианье, Доссеви (Нгетте, 67), Филиппс, Коад, Балиу (Поблете, 40), Ньян (Ривьер, 80), Ру.
Предупреждения: Балиу (38), Нгетте (76).
"Ренн" – "Амьен" 2:0
Голы: Хазри, 72 - 1:0, Андре, 84 - 2:0
"Ренн": Коубек, Желен, Зеффан, Траоре, Мешер, Хазри (Мауасса, 75), Буриго, Гуркюфф (Льямас, 64), Леа Силики, Юну (Ньяньон, 84), Андре.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Авелар, Сиссоко, Аденон, Монкондюи (Траоре, 77), Зунгу, Какута (Нгоссо, 70), Гакпе, Конате, Корнетт (Манзала, 13).
Предупреждения: Монкондюи (27), Зунгу (41), Сиссоко (50), Манзала (52), Авелар (56), Леа Силики (59).
"Труа" – "Генгам" 0:1
Гол: Бриан, 22 - 0:1
"Труа": Самасса, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Кауи, Беллюгу, Дарбьон (Азамум, 46), Ниве (Ньян, 79), Грансир (Пеле, 68), Хен Чжун Сук.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Мартинш Перейра, Сорбон, Блас, До, Фири, Салибур (Камара, 86), Тюрам (Эбоа-Эбоа, 89), Бриан.
Предупреждения: Эрей (44), Блас (56).
Удаления: Беллюгу (45), Блас (62).
"Лилль" – "Тулуза" 1:0
Гол: Пепе, 63 - 1:0
"Лилль": Меньян, Сумаоро, Иэ, Алонсо, Балло, Тиаго Майя, Амаду, Тиаго Мендес, Пепе (Малькюи, 82), Бензия (Балули, 75), Понсе.
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Диоп, Яго, Мишлен (Градель, 25), Имбула, Силла, Блен, Буагар (Саного, 77), Жан (Дурмаз, 68), Делор.
Предупреждения: Сумаоро (45), Буагар (49), Блен (61), Яго (71), Балули (81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|41
|2
|Монако
|16
|32
|3
|Марсель
|15
|31
|4
|Лион
|15
|29
|5
|Нант
|15
|26
|6
|Ренн
|16
|24
|7
|ФК Кан
|15
|23
|8
|Монпелье
|15
|21
|9
|Амьен
|16
|21
|10
|Дижон
|16
|21
|11
|Бордо
|16
|20
|12
|Ницца
|16
|20
|13
|Сент-Этьен
|15
|19
|14
|Генгам
|16
|19
|15
|Труа
|16
|18
|16
|Страсбур
|16
|18
|17
|Лилль
|16
|18
|18
|Тулуза
|16
|16
|19
|Анжер
|16
|14
|20
|Метц
|16
|4