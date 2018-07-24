"Монако" опережает "Челси" в борьбе за Головина



"Монако" вышел вперед в борьбе за полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, французский клуб стал фаворитом в борьбе за игрока, предложив за него 35 миллионов евро.

Напомним, что 22-летним Головиным также интересуются "Челси" и "Ювентус".

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