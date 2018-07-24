"Монако" опережает "Челси" в борьбе за Головина
"Монако" вышел вперед в борьбе за полузащитника ЦСКА Александра Головина, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, французский клуб стал фаворитом в борьбе за игрока, предложив за него 35 миллионов евро.
Напомним, что 22-летним Головиным также интересуются "Челси" и "Ювентус".
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Уфа
|30
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|8
|Динамо Москва
|30
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|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
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|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13