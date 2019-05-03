"Монако" определил главную трансферную цель на лето

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"Монако" определил главную трансферную цель на лето

Хавбек "Фулхэма" Жан-Мишель Сери близок к возвращению во Францию.

Как сообщает Daily Mail, подписать 27-летнего ивуарийца собирается "Монако". Отмечается, что из-за вылета в Чемпионшип "Фулхэм" готов продать несколько ключевых футболистов.

Соглашение Сери с клубом рассчитано до лета 2020 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Сери один гол и два ассиста в 34 играх. Напомним, что с 2015 по 2018 год Сери выступал за "Ниццу".

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