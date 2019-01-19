"Монако" определил новую трансферную цель
"Монако" определил новую трансферную цель - полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, монегаски заинтересованы в аренде 31-летнего футболиста до лета 2019 года. На подписании игрока настаивает главный тренер команды Тьерри Анри, который хорошо знаком с ним по совместной работе в сборной Бельгии.
В текущем сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года. Стоимость Маруана оценивается в 15 миллионов евро.
Накануне стало известно, что хавбек получил травму икроножной мышцы и пропустит не менее месяца.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11