"Монако" определил новую трансферную цель

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"Монако" определил новую трансферную цель

"Монако" определил новую трансферную цель - полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, монегаски заинтересованы в аренде 31-летнего футболиста до лета 2019 года. На подписании игрока настаивает главный тренер команды Тьерри Анри, который хорошо знаком с ним по совместной работе в сборной Бельгии.

В текущем сезоне Феллаини сыграл за "МЮ" 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года. Стоимость Маруана оценивается в 15 миллионов евро.

Накануне стало известно, что хавбек получил травму икроножной мышцы и пропустит не менее месяца.

Не пропустите: "Монако" работает над пятым зимним трансфером. | http://soccernews.ru

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