"Монако" определился с двумя кандидатами на замену Мбаппе

"Монако" начал прорабатывать варианты на случай ухода нападающего Килиана Мбаппе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, монегаски рассчитывают заменить 18-летнего форварда, который близок к переходу в ПСЖ, Патриком Шиком из "Сампдории" или Бальде Кейта из "Лацио".

Ранее стало известно, что "Монако" хочет заработать на трансфере Мбаппе не менее 200 миллионов евро, включая бонусы. | http://soccernews.ru