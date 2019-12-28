"Монако" определился с главным кандидатом на смену Жардима

Новым главным тренером "Монако" может стать Марселино Гарсия Тораль, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, испанский специалист является основным претендентом на должность главного тренера монегасков. На посту наставника "Монако" Марселино может сменить нынешнего тренера Леонарду Жардима, который, скорее всего, будет уволен в воскресенье, 29 декабря.

Напомним, что Марселино был уволен из "Валенсии" в начале нынешнего сезона. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Вильярреал", "Севилья" и "Сарагоса".

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