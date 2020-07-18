"Монако" определился с новым тренером

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"Монако" определился с новым тренером

Стало известно, кто возглавит "Монако" вместо уволенного сегодня Роберта Морено.

По информации L'Equipe, новым главным тренером монегасков станет Нико Ковач.

Хорватского специалиста в ноябре уволили из "Баварии" и с тех пор он остаётся без работы.

СМИ ранее приписывали заинтересованность в услугах Ковача "Герте" и дортмундской "Боруссии".

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