"Монако" определился с основным кандидатом на пост главного тренера

"Монако" ведет переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом, сообщает Sky Sports. На этом посту он может сменить отстраненного Тьерри Анри.

По сведениям издания, португальский специалист может вновь возглавить монегасков в ближайшее время.

Напомним, что 44-летний Жаржим покинул пост наставника "Монако" в середине октября после почти четырех лет работы с командой. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.

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