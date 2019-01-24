"Монако" определился с основным кандидатом на пост главного тренера

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"Монако" определился с основным кандидатом на пост главного тренера

"Монако" ведет переговоры с бывшим главным тренером команды Леонарду Жардимом, сообщает Sky Sports. На этом посту он может сменить отстраненного Тьерри Анри.

По сведениям издания, португальский специалист может вновь возглавить монегасков в ближайшее время. 

Напомним, что 44-летний Жаржим покинул пост наставника "Монако" в середине октября после почти четырех лет работы с командой. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции, а также доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.

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