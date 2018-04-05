"Монако" определился с потенциальным кандидатом на замену Жардиму

"Монако" определился с потенциальным кандидатом на замену своему главному тренеру Леонарду Жардиму, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, в случае, если ближайшим летом 43-летний специалист покинет клуб, монегаски будут готовы предпринять попытки подписать наставника "Наполи" Маурицио Сарри, предложив ему оклад в 6 миллионов евро за сезон.