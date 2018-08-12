"Монако" определился с заменой для Бальде Кейта

"Монако" определился с заменой для вингера Бальде Кейта, который близок к переходу в миланский "Интер".

Как сообщает Football Italia, монегаски нацелились на полузащитника "Ромы" Диего Перотти.

Трансферная стоимость 30-летнего аргентинца оценивается в 20 миллионов евро.

Перотти выступает за "Рому" с 2016 года, сыграл 97 матчей и забил 21 гол. | http://soccernews.ru