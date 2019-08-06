"Монако" определился с заменой для Фалькао

"Монако" проявляет предметный интерес к нападающему "Ромы" Эдину Джеко, сообщает France Football.

По сведениям издания, монегаски видят в 33-летнем боснийце замену для колумбийца Радамеля Фалькао, который собирается сменить команду сейчас или зимой.

Также весомым фактором является желание главного тренера "Монако" Леонарду Жардима играть по схеме "4-4-2", а для этого ему нужен ещё один форвард высокого уровня.

Ранее на Джеко всерьёз претендовал миланский "Интер", но так и не сумел договориться о его трансфере.

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