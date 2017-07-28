"Монако" определился с заменой для Мбаппе

Теги монакореннкилиан мбаппеадама диакаби

"Монако" определился с заменой для Мбаппе"Монако" определился с возможной заменой для своего ведущего форварда Килиана Мбаппе, информирует AS.

По сведениям издания, место 18-летнего нападающего, которым активно интересуются английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал", в команде должен занять вингер "Ренна" Адама Диакаби. Трансфер своего 21-летнего футболиста "красно-черные" оценивают в 10 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Диакаби забил 5 мячей в 29 матчах за "Ренн".

Напомним, "Монако" может поднять цену на Мбаппе. | soccernews.ru

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