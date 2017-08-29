"Монако" определился с заменой Фабиньо

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"Монако" определился с заменой Фабиньо

"Монако" проявляет интерес к хавбеку лиссабонского "Спортинга" Вильяму Карвалью, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски намерены подписать 25-летнего португальца в случае ухода Фабиньо, на которого претендует ПСЖ.

"Монако" готов заплатить за Карвалью 35 миллионов евро плюс 6 миллионов в качестве бонусов.

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