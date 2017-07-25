"Монако" опроверг информацию о продаже Мбаппе

Теги монакореал мадридкилиан мбаппе

"Монако" опроверг информацию о продаже Мбаппе"Монако" опроверг информацию о продаже своего ведущего форварда Килиана Мбаппе, информирует Yahoo Sport.

По сведениям источника, монегаски не согласовывали с мадридским "Реалом" переход своего 18-летнего нападающего в стан королевского клуба за 180 миллионов евро.

Напомним, ранее подписание "Реалом" французского форварда анонсировал президент "Лиона". | soccernews.ru

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