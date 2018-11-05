"Монако" опроверг обвинения Football Leaks в обходе финансового фэйр-плей

"Монако" выступил с опровержением относительно представленной Football Leaks информации, согласно которой владелец клуба Дмитрий Рыболовлев вложил деньги в клуб в обход финансового фэйр-плей.

"Мы отрицаем обход финансового фэйр-плей с помощью контракта с маркетинговым агентством в связи с ложной информацией, опубликованной французской и европейской прессой. В статьях содержится очень много ошибок и неточностей.



Клуб надеялся увеличить свои коммерческие ресурсы, заключив контракт с маркетинговой компанией. "Монако" уточняет, что соглашение включало не только маркетинговые ресурсы и спонсорство, но и весь доход от выступлений в Лиге чемпионов. Агентству пришлось найти € 30 млн дополнительных ресурсов.



Однако контракт, оказавшийся слишком амбициозным и невыполнимым, так и не был исполнен, а потому не был включён в отчёты для УЕФА по инициативе самого клуба. Таким образом, он никогда не использовался в контексте финансового фэйр-плей.



По итогам проверки УЕФА, которая выявила дефицит бюджета, "Монако" был оштрафован на € 3 млн и € 10 млн условно, а также на клуб были наложены спортивные санкции. В связи с этим клуб был вынужден выбрать альтернативную стратегию развития, основанную на продаже футболистов для соответствия правилам финансового фэйр-плей. Это лишь подтверждает, что "Монако" выбрал единственную экономически верную стратегию, которая полностью соответствует регламенту" - говорится в заявлении клуба.

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