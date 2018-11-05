"Монако" опроверг обвинения Football Leaks в обходе финансового фэйр-плей

Теги монако

"Монако" опроверг обвинения Football Leaks в обходе финансового фэйр-плей

"Монако" выступил с опровержением относительно представленной Football Leaks информации, согласно которой владелец клуба Дмитрий Рыболовлев вложил деньги в клуб в обход финансового фэйр-плей.

"Мы отрицаем обход финансового фэйр-плей с помощью контракта с маркетинговым агентством в связи с ложной информацией, опубликованной французской и европейской прессой. В статьях содержится очень много ошибок и неточностей.

Клуб надеялся увеличить свои коммерческие ресурсы, заключив контракт с маркетинговой компанией. "Монако" уточняет, что соглашение включало не только маркетинговые ресурсы и спонсорство, но и весь доход от выступлений в Лиге чемпионов. Агентству пришлось найти € 30 млн дополнительных ресурсов.

Однако контракт, оказавшийся слишком амбициозным и невыполнимым, так и не был исполнен, а потому не был включён в отчёты для УЕФА по инициативе самого клуба. Таким образом, он никогда не использовался в контексте финансового фэйр-плей.

По итогам проверки УЕФА, которая выявила дефицит бюджета, "Монако" был оштрафован на € 3 млн и € 10 млн условно, а также на клуб были наложены спортивные санкции. В связи с этим клуб был вынужден выбрать альтернативную стратегию развития, основанную на продаже футболистов для соответствия правилам финансового фэйр-плей. Это лишь подтверждает, что "Монако" выбрал единственную экономически верную стратегию, которая полностью соответствует регламенту" - говорится в заявлении клуба.

Не пропустите: Football Leaks: "Сити" платил Манчини зарплату через "Аль-Джазиру"

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 36
2 Монпелье 12 25
3 Лилль 12 25
4 Лион 12 21
5 Сент-Этьен 12 20
6 Марсель 12 19
7 Страсбур 12 17
8 Реймс 12 17
9 Ницца 12 17
10 Нант 12 15
11 Бордо 12 15
12 Ренн 12 15
13 Ним 12 14
14 Тулуза 12 14
15 Анжер 12 12
16 ФК Кан 12 11
17 Дижон 12 11
18 Амьен 12 10
19 Монако 12 7
20 Генгам 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов