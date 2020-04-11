"Монако" опубликовал лучшие моменты и голы Головина
В твиттере "Монако" появился видеоролик с лучшими моментами российского полузащитника Александра Головина.
В подборку вошли не только голы, но и опасные моменты, финты и голевые передачи.
5 minutes pour un Best Of avec https://t.co/kXBjOijjrX
— AS Monaco (@AS_Monaco) April 8, 2020
Напомним, футболист перешел в "Монако" в 2018 году, став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне хавбек участвовал в 25 матчах, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.
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