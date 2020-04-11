"Монако" опубликовал лучшие моменты и голы Головина

Теги монакоалександр головин

"Монако" опубликовал лучшие моменты и голы Головина

В твиттере "Монако" появился видеоролик с лучшими моментами российского полузащитника Александра Головина.

В подборку вошли не только голы, но и опасные моменты, финты и голевые передачи.

Напомним, футболист перешел в "Монако" в 2018 году, став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек участвовал в 25 матчах, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

Не пропустите: Владелец "Монако" пожертвовал миллион евро российскому региону| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году

Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов