"Монако" опубликовал лучшие моменты и голы Головина

В твиттере "Монако" появился видеоролик с лучшими моментами российского полузащитника Александра Головина.



В подборку вошли не только голы, но и опасные моменты, финты и голевые передачи.

5 minutes pour un Best Of avec https://t.co/kXBjOijjrX — AS Monaco (@AS_Monaco) April 8, 2020

Напомним, футболист перешел в "Монако" в 2018 году, став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.



В нынешнем сезоне хавбек участвовал в 25 матчах, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

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