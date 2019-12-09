"Монако" опубликовал специальный ролик в честь 50 матчей Головина за клуб

Пресс-служба "Монако" опубликовала специальный ролик в честь российского полузащитника Александра Головина, провел 50 матчей за монегасков.

"50 матчей Головина за клуб", - сообщается в Twitter "Монако".

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего он провел за монегасков 50 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 гола.