"Монако" отдал в аренду второго полузащитника

Игрок "Монако" Юссеф Аит-Беннассер перешел в "Сент-Этьен" на правах аренды до конца сезона. Об этом французский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Ранее "Монако" отдал в аренду полузащитника Пеле в "Ноттингем Форест" также на полгода.

В нынешнем сезоне Аит-Беннассер участвовал в 18 матчах и отметился 2 ассистами.

Футболист перешел в "Монако" из "Нанси" в 2016 года за 3 миллиона евро

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