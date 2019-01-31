"Монако" отдал в аренду второго полузащитника
Игрок "Монако" Юссеф Аит-Беннассер перешел в "Сент-Этьен" на правах аренды до конца сезона. Об этом французский клуб сообщил на своем официальном сайте.
31 января 2019 г.
Ранее "Монако" отдал в аренду полузащитника Пеле в "Ноттингем Форест" также на полгода.
В нынешнем сезоне Аит-Беннассер участвовал в 18 матчах и отметился 2 ассистами.
Футболист перешел в "Монако" из "Нанси" в 2016 года за 3 миллиона евро
А еще: "Монако" согласовал седьмой зимний трансфер | http://soccernews.ru
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