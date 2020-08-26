"Монако" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере центрального защитника

"Манчестер Юнайтед" проявлял интерес к защитнику "Монако" Бенуа Бадьяшилю, но получил отказ, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, английский клуб предлагал за футболиста 25 миллионов евро, но главный тренер монегасков Нико Ковач попросил руководство не продавать игрока, так как рассчитывает на него.

19-летний Бадьяшиль является воспитанником "Монако". Всего он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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