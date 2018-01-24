"Монако" отказал "Наполи" в продаже Кейта за 45 миллионов евро

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"Монако" отказал "Наполи" в продаже Кейта за 45 миллионов евро

"Наполи" проявлял интерес к сенегальскому вингеру "Монако" Бальде Кейта, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 45 миллионов евро. Впрочем монегаски приняли решение не продавать игрока в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 22-летний Кейта провел за "Монако" 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

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