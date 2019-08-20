"Монако" отказался от трансфера защитника "Ювентуса" и переключился на экс-игрока туринцев
"Монако" вышел из борьбы за защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь французский клуб нацелился на бывшего футболиста туринцев Мартина Касереса.
Отметим, что 32-летний уругваец сейчас является свободным агентом. В случае подписания с ним контракта, он будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год.
Касерес выступал за "Ювентус" с 2009 по 2010 год, с 2011 по 2016 год, а также в прошлом сезоне.
В сезоне 2018/19 уругваец провел за "Ювентус" 9 матчей и получил одну желтую карточку.
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