"Монако" отказался от трансфера защитника "Ювентуса" и переключился на экс-игрока туринцев

Теги монакоювентусданиэле руганимартин касерес

"Монако" отказался от трансфера защитника "Ювентуса" и переключился на экс-игрока туринцев

"Монако" вышел из борьбы за защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь французский клуб нацелился на бывшего футболиста туринцев Мартина Касереса.

Отметим, что 32-летний уругваец сейчас является свободным агентом. В случае подписания с ним контракта, он будет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год.

Касерес выступал за "Ювентус" с 2009 по 2010 год, с 2011 по 2016 год, а также в прошлом сезоне.

В сезоне 2018/19 уругваец провел за "Ювентус" 9 матчей и получил одну желтую карточку.

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