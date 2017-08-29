"Монако" отказался продавать Лемара

"Монако" отклонил предложение "Ливерпуля" по трансферу полузащитника Тома Лемара, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные" были готовы заплатить за 21-летнего футболиста 70 миллионов евро.

Однако монегаски ответили отказом, так как хотят сохранить Лемара в команде.

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