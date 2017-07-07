"Монако" откажет "Арсеналу" в трансфере Лемара за 45 миллионов евро

"Монако" не собирается продавать этим летом полузащитника Тома Лемара, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски планируют отказать "Арсеналу" в трансфере футболиста за 45 миллионов евро. Сам хавбек не прочь перебраться в лондонский клуб. Не исключено, что "канониры" сделают новое улучшенное предложение.

Также 21-летний Лемар входит в сферу интересов "Барселоны", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Атлетико".

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