"Монако" отклонил 50-миллионное предложение "Манчестер Сити" по Менди

"Манчестер Сити" не теряет надежд купить защитника "Монако" Бенжамена Менди.

Как сообщает Sky Sports, "горожане" предложили за 22-летнего француза 50 миллионов евро, однако монегаски ответили отказом.

"Монако" считает, что Менди стоит дороже, чем Кайл Уокер, за которого "Сити" заплатил 57 миллионов евро.

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