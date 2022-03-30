"Монако" отклонил первое предложение "Реала" по Тчуамени

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" предпринял первую попытку договориться с "Монако" о трансфере опорного полузащитник сборной Франции Орельена Тчуамени, сообщает Defensa Central.

По информации источника, предложение королевского клуба составило 30 миллионов евро и сербского нападающего Луку Йовича, однако это не устроило монегасков.

Отмечается, что французский клуб потребовал минимум 50 миллионов за трансфер Тчуамени, который является приоритетом для "Мадрида" на позицию сменщика Каземиро.

В этом сезоне в Лиге 1 футболист провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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