"Монако" отклонил предложение "Арсенала" по Лемару

"Арсенал" сделал предложение "Монако" по хавбеку Тома Лемару, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "канониры" предложили за футболиста 35 миллионов евро, однако получили отказ. Сообщается, что "Монако" не планирует расставаться с игроком этим летом.

В прошедшем сезоне Лемар провел 55 игр, забил 14 голов и отдал 16 ассистов.

Читайте также: "Монако" намерен в девять раз увеличить оклад Мбаппе. | http://soccernews.ru