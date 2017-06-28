"Монако" отклонил предложение "Арсенала" по Лемару
"Арсенал" сделал предложение "Монако" по хавбеку Тома Лемару, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, "канониры" предложили за футболиста 35 миллионов евро, однако получили отказ. Сообщается, что "Монако" не планирует расставаться с игроком этим летом.
В прошедшем сезоне Лемар провел 55 игр, забил 14 голов и отдал 16 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
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|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24