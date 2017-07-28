"Монако" отклонил предложение "Арсенала" по Лемару

Теги монакоарсенал лондонтома лемар

"Монако" отклонил предложение "Арсенала" по Лемару"Монако" отклонил новое предложение "Арсенала" по полузащитнику Тома Лемару.

Французская пресса сообщает, что за 21-летнего француза лондонцы готовы были заплатить 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лемар сыграл в 53-х матчах во всех турнирах, забив 14 голов и сделав четыре голевые передачи.| http://soccernews.ru

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