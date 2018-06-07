"Монако" отклонил предложение "Атлетико" по Лемару

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"Монако" отклонил предложение "Атлетико" по Лемару"Монако" отклонил предложение мадридского "Атлетико" по своему вингеру Тома Лемару, информирует итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, "матрасники" были готовы заплатить за 22-летнего игрока монегасков 60 миллионов евро. Однако вице-чемпионов Франции не устроила сумма компенсации за футболиста.

В завершившемся сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Монако".

Напомним, "Монако" повесил ценник на Лемара. | soccernews.ru

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