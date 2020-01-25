"Монако" отклонил предложение "Барселоны" по Бен-Йеддеру

Теги монакобарселонависсам бен-йеддертрансферы

"Монако" отклонил предложение "Барселоны" по Бен-Йеддеру

"Барселона" совершила попытку трансфера форварда "Монако" Виссама Бен-Йеддера.

Как сообщает Foot Mercato, каталонцы предложили за 29-летнего француза 80 миллионов евро, однако получили отказ, так как "Монако" не захотел отпускать своего лидера посреди сезона.

Напомним, что сферу интересов "Барселоны" также входят Родриго ("Валенсия") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

В этом сезоне на счету Бен-Йеддера 15 забитых мячей и 5 ассистов в 22 играх.

Читайте также: "Барселона" сделала новое предложение "Валенсии" по нападающему Морено. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1

"Монако" с Головиным проиграл "Страсбуру" и другие результаты 21-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов