"Монако" отклонил предложение "Барселоны" по Бен-Йеддеру

"Барселона" совершила попытку трансфера форварда "Монако" Виссама Бен-Йеддера.

Как сообщает Foot Mercato, каталонцы предложили за 29-летнего француза 80 миллионов евро, однако получили отказ, так как "Монако" не захотел отпускать своего лидера посреди сезона.

Напомним, что сферу интересов "Барселоны" также входят Родриго ("Валенсия") и Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал").

В этом сезоне на счету Бен-Йеддера 15 забитых мячей и 5 ассистов в 22 играх.

Читайте также: "Барселона" сделала новое предложение "Валенсии" по нападающему Морено. | http://soccernews.ru