"Монако" отклонил предложение "Милана" по Фалькао

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"Монако" отклонил предложение "Милана" по Фалькао

"Милан" предпринял попытку купить форварда "Монако" Радамеля Фалькао, сообщает France Football.

По сведениям издания, "россонери" сделали предложение по трансферу 31-летнего колумбийца в размере 30 миллионов евро, однако монегаски ответили отказом.

Впрочем, французский клуб готов продолжить переговоры, если "Милан" согласится заплатить больше.

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