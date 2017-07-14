"Монако" отклонил второе предложение "Манчестер Сити" по Менди

"Манчестер Сити" продолжает переговоры с "Монако" по трансферу защитника Бенжамена Менди, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "горожане" сделали второе предложение монегаскам в размере 45 миллионов евро, однако французский клуб ответил отказом.

Впрочем, "Манчестер Сити" не теряет надежд подписать Менди и уже готовит третье предложение.

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