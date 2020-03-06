"Монако" отреагировал на полугодичную дисквалификацию Мартинша

"Монако" опубликовал официальное заявление по поводу дисквалификации вингера команды Желсона Мартинша.

Напомним, что португалец получил бан на полгода за агрессию в отношении арбитра - футболист дважды толкнул рефери во время матча с "Нимом".

"Клуб принимает к сведению решение Дисциплинарного комитета профессиональной футбольной лиги Франции о дисквалификации Желсона Мартинша на шесть месяцев. Это крайне серьёзное наказание. Позиция клуба относительно неправомерных действий своего игрока остаётся неизменной, но ФК "Монако" выражает сожаление в связи с чрезмерно жёсткими санкциями в отношении футболиста, который ранее за более чем 200 матчей на высшем уровне ни разу не был отстранён от игр", - говорится в заявлении монегасков.

Мартинш выступает за "Монако" с января 2019 года, сыграл 40 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

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