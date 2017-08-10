"Монако" отрицает договорённость с ПСЖ по трансферу Мбаппе

"Монако" отрицает наличие договорённости с ПСЖ по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, монегаски не получали никаких предложений от столичного клуба, поэтому о переезде 18-летнего футболиста на "Парк де Пренс" говорить пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит за Мбаппе 160 миллионов евро, ещё 20 миллионов будут доступны в качестве бонусов. | http://soccernews.ru