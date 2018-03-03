"Монако" ответил на обвинения "Лиона"

В "Монако" прокомментировали заявление "Лиона" касательно ситуации с вингером "ткачей" Виллемом Жеббелем.

"Монако" внимательно ознакомился с заявлением, распространённым "Лионом", и выражает своё глубокое удивление. Прежде всего, "Монако" хочет уточнить, что всегда поступает в строгом соответствии с действующим регламентом и с уважением относится к решениям своих футболистов. Даже если такая позиция позволяет игрокам "Монако" переходить в конкурирующие клубы.

В связи с этим "Монако" не может считаться ответственным за то, что воспитанники "Лиона" решили покинуть родной клуб. "Монако" подписал соглашение с Рашидом Геззалем в августе 2017 года, тогда как хавбек с июня находился в статусе свободного агента. Что касается Жорди Гаспара, который решил отклонить предложение подписать соглашение со своим родным клубом, "Монако" напоминает, что начал переговоры с ним только после 30 апреля 2017 года - в полном соответствии с положениями Хартии профессионального футбола.

Наконец, "Монако" подтверждает, что заинтересован в подписании Виллема Жеббеля. "Монако" не скрывает своей заинтересованности и уже обратился напрямую к руководству "Лиона" с предложением рассмотреть возможность трансфера футболиста во время летнего трансферного окна. В то время как многие игроки уходят из чемпионата Франции, "Монако" считает необходимым, чтобы молодой форвард сборной Франции остался в Лиге 1, а не принял предложение одного из европейских топ-клубов.

В ситуации всё более острой конкуренции "Монако" продолжает целенаправленно реализовывать свою стратегию подготовки и набора молодых талантливых футболистов".

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