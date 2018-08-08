"Монако" озвучил диагноз Головина

"Монако" озвучил диагноз российского полузащитника Александра Головина, которого заметили на костылях в одной из больниц.

"На сегодняшней тренировке Александр Головин получил растяжение связок голеностопа правой ноги" - говорится в публикации в твиттере монегасков.

Тем не менее, сроки восстановления Головина по-прежнему остаются неизвестными. СМИ предполагают, что речь идёт об одном месяце. | http://soccernews.ru