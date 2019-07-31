"Монако" перехватил трансферную цель ЦСКА
Нигерийский нападающий "Эвертона" Генри Оньекуру близок к переходу в "Монако", сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, французский клуб договорился о покупке футболиста за 15 миллионов евро. В ближайшее время он пройдет медицинское обследования для перехода в стан монегасков.
Ранее сообщалось, что форвардом интересовался ЦСКА, но он отказался ехать в Россию.
В минувшем сезоне 22-летний выступал за "Галатасарай" на правах аренды. В составе турецкого клуба он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Переход Мариано в "Монако" сорвался. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года
-
Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру
-
Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа
-
"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"
-
"Бешикташ" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
Лента новостей
-
Ибрагимович: "Манчестер Юнайтед" должен отпустить Погба
-
"Спартак" представил Шюрлле, показав его гол в ворота ЦСКА
-
"Фиорентина" договорилась о переходе Наингголана
-
"Спартак" объявил о переходе Шюррле
-
2
Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года
-
Дзюба уступил форварду "Крыльев Советов" в борьбе за звание игрока месяца в РПЛ
-
5
"Монако" перехватил трансферную цель ЦСКА
-
Суд назначил Глушакову порядок встреч с детьми
-
2
Бэйл играл в гольф во время матча "Реала"
-
Стала известна дата медобследования Малкома в "Зените"
-
Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру
-
"Фиорентина" пополнилась экс-форвардом "Барселоны"
-
Гвардиола, Клопп и Почеттино - в числе претендентов на премию The Best
-
"Зенит" нацелился на игрока "Краснодара"
-
Известный банкир высказался о стоимости "Спартака"
-
1
Фанаты намерены отсудить у "Ювентуса" 50 миллионов евро из-за Роналду
-
В ЦСКА отреагировали на возможный переход украинского защитника
-
Президенты "Барселоны" и ПСЖ могут обсудить трансфер Неймара в середине августа
-
3
"Зенит" согласовал трансфер нападающего "Барселоны"
-
"Динамо" хочет купить форварда "Нанта"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16