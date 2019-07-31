"Монако" перехватил трансферную цель ЦСКА

Нигерийский нападающий "Эвертона" Генри Оньекуру близок к переходу в "Монако", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, французский клуб договорился о покупке футболиста за 15 миллионов евро. В ближайшее время он пройдет медицинское обследования для перехода в стан монегасков.

Ранее сообщалось, что форвардом интересовался ЦСКА, но он отказался ехать в Россию.

В минувшем сезоне 22-летний выступал за "Галатасарай" на правах аренды. В составе турецкого клуба он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

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