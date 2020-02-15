"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей

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"Монако" переиграл "Монпелье". Головин отметился голевой передачей

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Монако" обыграл "Монпелье".

Россиянин Александр Головин провел на поле 87 минут и отметился голевой передачей.

На данный момент "Монако" идет на пятом месте, а "Монпелье" - на шестом.

"Монако" - "Монпелье" 1:0

Гол: Слимани, 52 - 1:0

"Монако": Лекомт, Марипан, Глик, Агиляр, Балло-Туре, Фофана, Головин (Хенрихс, 87), Бакайоко, Бен-Йеддер, Слимани, Йоветич (Кейта Бальде, 75).

"Монпелье": Берто, Суке, Илтон, Конгре, Ле Таллек, Ристич (Бутобба, 86), Ферри, Шотар (Юн Ил Лок, 64), Саванье (Камара, 79), Молле, Лаборд.

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