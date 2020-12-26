"Монако" планирует продать зимой четырёх игроков
СМИ узнали о планах "Монако" на зимнее трансферное окно.
По информации Foot Mercato, монегаски собираются в январе продать четырёх футболистов.
Сообщается, что клуб готов расстаться с защитником Страхиньей Павловичем, хавбеками Самюэлем Грандсиром и Юссефом Аит Бенассером, а также форвардом Генри Оньекуру.
"Монако" по итогам 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1.
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