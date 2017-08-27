"Монако" планирует заменить Мбаппе форвардом "Лестера"

"Монако" определился с заменой для своего форварда Килиана Мбаппе, который может перебраться в ПСЖ.

Как информирует Sky Sports, в случае продажи 18-летнего бомбардира парижанам монегаски планируют предпринять попытки заполучить нападающего английского "Лестера" Ислама Слимани, который в новом сезоне отметился двумя забитыми мячами в трех играх за свой клуб.

Напомним, УЕФА заблокировал трансфер Мбаппе в ПСЖ. | soccernews.ru