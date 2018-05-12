"Монако" побеждает, ПСЖ и "Лион" терпят поражения и другие результаты 37-го тура чемпионата Франции

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"Монако" побеждает, ПСЖ и "Лион" терпят поражения и другие результаты 37-го тура чемпионата Франции

В субботу в рамках 37-го тура французской Лиги 1 состоялись девять матчей. Выделим поражения ПСЖ и "Лиона" от "Ренна" и "Страсбура" соответственно, а также победы "Монако", "Нанта" и "Ниццы".

"Амьен" – "Метц" - 2:0

Голы: Манзала, 21 (пенальти) - 1:0, Селимович, 86 (автогол) - 2:0.


"Монако" – "Сент-Этьен" - 1:0

Гол: Фабиньо, 90 (пенальти) - 1:0.

"Монако": Субашич, Глик, Туре (Сидибе, 68), Серрано, Жемерсон, Силла, Лопеш (Геззаль, 68), Тилеманс (Пеллегри, 80), Моутинью, Лемар, Фабиньо.

Удаление: Геззаль (90).
 

"Анжер" – "Нант" - 0:2

Голы: Лукас Лима, 50 - 0:1, Кулибали, 61 - 0:2.

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа, Паллуа, Ронжье (Томассон, 77), Туре, Крхин, Мутуссами (Качаниклич, 86), Сала, Кулибали (Сигторссон, 82).
 

"Страсбур" – "Лион" - 3:2

Голы: Баокен, 22 - 1:0, Фекир, 50 (пенальти) - 1:1, Ауар, 73 - 1:2, Да Кошта, 88 - 2:2, Лиэнар, 90 - 3:2.

"Лион": Горжлен, Диакаби, Менди, Рафаэл, Морель, Фекир, Ндомбеле (Ферри, 88), Депай (Корне, 83), Ауар, Траоре, Тузар.
 

ПСЖ – "Ренн" - 0:2

Голы: Буриго, 52 (пенальти) - 0:1, Юну, 71 - 0:2.

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Берчиче, Менье, Кимпембе, Диарра (Рабьо, 62), Мотта (Пасторе, 77), Ди Мария, Ло Чельсо, Нкунку (Дракслер, 61), Мбаппе.
 

"Ницца" – "Кан" - 4:1

Голы: Балотелли, 2 - 1:0, Балотелли, 10 (пенальти) - 2:0, Сент-Максимен, 36 - 3:0, Сери, 72 - 4:0, Куаку, 76 - 4:1.

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Суке (Бюрне, 90), Данте, Тамез (Срарфи, 79), Сипрьен, Сери, Сент-Максимен, Плеа (Ле Биан, 79), Балотелли.

Удаление: Диоманде (55).
 

"Монпелье" – "Труа" - 1:1

Голы: Азамум, 31 - 0:1, Коцца, 58 - 1:1.


"Лилль" – "Дижон" - 2:1

Голы: Квон Чхан Хун, 11 - 0:1, Мотиба, 18 - 1:1, Мотиба, 45 - 2:1.
 

"Бордо" – "Тулуза" - 4:2

Голы: Силла, 29 - 0:1, Брэйтуэйт, 38 - 1:1, Брэйтуэйт, 49 - 2:1, Лерагер, 73 - 3:1, Малком, 78 - 4:1, Диоп, 90 - 4:2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 37 92
2 Монако 37 77
3 Лион 37 75
4 Марсель 37 74
5 Ренн 37 57
6 Ницца 37 54
7 Бордо 37 52
8 Сент-Этьен 37 52
9 Монпелье 37 50
10 Нант 37 49
11 Генгам 37 47
12 Амьен 37 45
13 Дижон 37 45
14 Анжер 37 41
15 Лилль 37 38
16 Страсбур 37 38
17 ФК Кан 37 37
18 Тулуза 37 34
19 Труа 37 33
20 Метц 37 26
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