"Монако" побеждает, ПСЖ и "Лион" терпят поражения и другие результаты 37-го тура чемпионата Франции

В субботу в рамках 37-го тура французской Лиги 1 состоялись девять матчей. Выделим поражения ПСЖ и "Лиона" от "Ренна" и "Страсбура" соответственно, а также победы "Монако", "Нанта" и "Ниццы".

"Амьен" – "Метц" - 2:0

Голы: Манзала, 21 (пенальти) - 1:0, Селимович, 86 (автогол) - 2:0.



"Монако" – "Сент-Этьен" - 1:0

Гол: Фабиньо, 90 (пенальти) - 1:0.

"Монако": Субашич, Глик, Туре (Сидибе, 68), Серрано, Жемерсон, Силла, Лопеш (Геззаль, 68), Тилеманс (Пеллегри, 80), Моутинью, Лемар, Фабиньо.

Удаление: Геззаль (90).



"Анжер" – "Нант" - 0:2

Голы: Лукас Лима, 50 - 0:1, Кулибали, 61 - 0:2.

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа, Паллуа, Ронжье (Томассон, 77), Туре, Крхин, Мутуссами (Качаниклич, 86), Сала, Кулибали (Сигторссон, 82).



"Страсбур" – "Лион" - 3:2

Голы: Баокен, 22 - 1:0, Фекир, 50 (пенальти) - 1:1, Ауар, 73 - 1:2, Да Кошта, 88 - 2:2, Лиэнар, 90 - 3:2.

"Лион": Горжлен, Диакаби, Менди, Рафаэл, Морель, Фекир, Ндомбеле (Ферри, 88), Депай (Корне, 83), Ауар, Траоре, Тузар.



ПСЖ – "Ренн" - 0:2

Голы: Буриго, 52 (пенальти) - 0:1, Юну, 71 - 0:2.

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Берчиче, Менье, Кимпембе, Диарра (Рабьо, 62), Мотта (Пасторе, 77), Ди Мария, Ло Чельсо, Нкунку (Дракслер, 61), Мбаппе.



"Ницца" – "Кан" - 4:1

Голы: Балотелли, 2 - 1:0, Балотелли, 10 (пенальти) - 2:0, Сент-Максимен, 36 - 3:0, Сери, 72 - 4:0, Куаку, 76 - 4:1.

"Ницца": Бенитес, Марлон, Ле Маршан, Суке (Бюрне, 90), Данте, Тамез (Срарфи, 79), Сипрьен, Сери, Сент-Максимен, Плеа (Ле Биан, 79), Балотелли.

Удаление: Диоманде (55).



"Монпелье" – "Труа" - 1:1

Голы: Азамум, 31 - 0:1, Коцца, 58 - 1:1.



"Лилль" – "Дижон" - 2:1

Голы: Квон Чхан Хун, 11 - 0:1, Мотиба, 18 - 1:1, Мотиба, 45 - 2:1.



"Бордо" – "Тулуза" - 4:2

Голы: Силла, 29 - 0:1, Брэйтуэйт, 38 - 1:1, Брэйтуэйт, 49 - 2:1, Лерагер, 73 - 3:1, Малком, 78 - 4:1, Диоп, 90 - 4:2.

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