"Монако" подготовил серьёзное предложение по Икарди

"Монако" хочет купить нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, монегаски готовы заплатить за скандального аргентинца 60-65 миллионов евро без учёта бонусов.

Самому футболисту клуб намерен предложить контракт с окладом в размере 12 миллионов в год. "Наполи", к примеру, может позволить себе зарплату не выше 9,5 миллионов.

Сам Икарди хочет продолжить карьеру в "Ювентусе", однако последнее слово будет за агентом и женой форварда Вандой Нарой.

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