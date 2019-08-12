"Монако" подписал форварда "Эвертона"

Форвард "Эвертона" Генри Оньекуру стал игроком "Монако".

Как сообщает сайт монегасков, 22-летний нигериец подписал с клубом соглашение до 2024 года.

"Это большая честь перейти в такой большой клуб. Я брошу все силы на то, чтобы помочь клубу добиться высоких целей. Очень жду встречи с новыми партнерами", - заявил Оньекуру.

Отметим, что последние два года Онькуру выступал на правах аренды за "Андерлехт" и "Галатасарай".

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