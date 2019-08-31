"Монако" подписал российского форварда

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"Монако" подписал российского форварда

Нападающий Кирилл Климов перешёл из "Серкль Брюгге" в "Монако", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Детали трансфера пока неизвестны. 18-летний россиянин заключил с монегасками двухлетний контракт.

Климов является воспитанником московского "Локомотива". Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.

Не пропустите: Жардим определился с приоритетной трансферной целью для "Монако". | http://soccernews.ru
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