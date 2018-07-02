"Монако" подписал таланта "Барселоны"

Полузащитник юношеского состава "Барселоны" Роберто Наварро перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски подписали с 16-летним футболистом, который считается большим талантом, долгосрочный контракт.

"Монако это отличный клуб, который дает молодым людям возможность проявить себя на самом высоком уровне. Моя цель состоит в том, чтобы упорно трудиться, чтобы добиться прогресса", - сказал Наварро.

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