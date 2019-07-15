"Монако" подписал вратаря, которым ранее интересовалась "Барселона"

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"Монако" подписал вратаря, которым ранее интересовалась "Барселона"

Голкипер "Монпелье" Бенджамин Лекомт перебрался в "Монако".

Как сообщает твиттер монегасков, 28-летний француз подписал с клубом соглашение до лета 2024 года. Отметим, что ранее голкипер входил в сферу интересов "Барселоны".

Лекомт выступал за "Монпелье" с 2017 года. Всего за свою 9-летнюю карьеру вратарь провел 250 матчей.

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